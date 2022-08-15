Затянутая в кружева Мадонна выпрашивала подарки, стоя на четвереньках

Мадонна на четвереньках попросила поклонников о подарках на День рождения / instagram.com/madonna

16 августа легендарной американской поп-диве Мадонне исполнится 64 года. Певица давно доказала, что возраст - всего лишь цифра в документах. Она умеет быть молодой в душе, и с удовольствием это демонстрирует.

Правда, порой ее курс на молодость приводит к весьма неловким крайностям, будь то проявление подросткового максимализма, или детской непосредственности, которые не к лицу взрослой и зрелой леди.

Так, в канун своего очередного 18-летия одна их самых успешных и богатых американских исполнительниц всех времен решила обратиться к поклонникам с необычной просьбой. Мадонна стала выпрашивать подарки.

Впрочем, сделать это она решила в стиле, который стал для нее фирменным в последние несколько лет. Певица нарядилась в полупрозрачное черное нижнее белье, гольфы и туфли на высоком каблуке. В таком виде она сделала серию откровенных снимков, которые выложила на своей странице в Instagram. Например, грудь Мадонны в полупрозрачном кружевном бюстгальтере, или затянутые в черное мини ягодицы, которые она продемонстрировала, стоя на четвереньках.

"Уже почти мой День рождения... Отправь мне подарки..." - подписала снимки певица.

Мадонна на четвереньках попросила поклонников о подарках на День рождения / instagram.com/madonna

Ранее немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в микробикини "под зебру" исполнила зажигательный танец на террасе под пальмами.

Также американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась для рекламной кампании Victoria's Secret в сапфировом комплекте белья из атласа и кружев.

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