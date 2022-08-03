"Ты пенсионерка, а не тинейджер!": 63-летнюю Мадонну захейтили за откровенное видео

Мадонна показала откровенное видео, за которое ее назвали пенсионеркой / instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна стала жертвой нападок недоброжелателей из-за провокационного ролика, которым она поделилась на своей странице в Instagram.

Видео представляет собой слайдшоу под музыку, где каждый кадр - снимок артистки в провокационной позе: в постели с широко раздвинутыми ногами, лежа вверх ногами на деревянном шезлонге, или хвастаясь искусственными ягодицами.

Для ролика Мадонна подобрала эксцентричный наряд - голубой спортивный костюм, белые ботфорты со шнуровкой и на шпильке, и белый кружевной корсет с глубоким вырезом.

В комментарии под видео тут же набежали возмущенные "святоши", которые поспешили напомнить певице о ее возрасте. Который, впрочем, смущает только их.

Фанаты поп-дивы радуются, что их кумир, даже в свои элегантные 63, остается дикой, энергичной и соблазнительной: "Самая крутая блондинка округи!", "Иконическая королева поп-музыки", "Воровка наших сердец".

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