"Ты пенсионерка, а не тинейджер!": 63-летнюю Мадонну захейтили за откровенное видео

Фанаты переживают, что кризис среднего возраста у поп-иконы затянулся.
Американская певица Мадонна стала жертвой нападок недоброжелателей из-за провокационного ролика, которым она поделилась на своей странице в Instagram.
Видео представляет собой слайдшоу под музыку, где каждый кадр - снимок артистки в провокационной позе: в постели с широко раздвинутыми ногами, лежа вверх ногами на деревянном шезлонге, или хвастаясь искусственными ягодицами.
Для ролика Мадонна подобрала эксцентричный наряд - голубой спортивный костюм, белые ботфорты со шнуровкой и на шпильке, и белый кружевной корсет с глубоким вырезом.
В комментарии под видео тут же набежали возмущенные "святоши", которые поспешили напомнить певице о ее возрасте. Который, впрочем, смущает только их.
Фанаты поп-дивы радуются, что их кумир, даже в свои элегантные 63, остается дикой, энергичной и соблазнительной: "Самая крутая блондинка округи!", "Иконическая королева поп-музыки", "Воровка наших сердец".
Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.
Также разбивший сердце Злате Огневич на романтическом реалити-шоу Холостячка Андрей Задворный удивил "обновленным" внешним видом.
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