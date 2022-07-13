Жена Кличко показала свой роскошный дом в Германии

Виталий Кличко с супругой Натальей

Супруга Виталия Кличко Наталья, которая живет в Германии, показала свой роскошный дом. Жена и дети мэра Киева уже давно живут за границей. Трое детей киевского головы живут и учатся в Великобритании.

На своей странице в Instagram, Наталья Кличко организовала небольшой рум-тур, а также рассказала о тех вещах, которые она любит. Например, в кадр попали живые подсолнухи, которые жена мэра, как оазалось, очень любит.

"Это моя жизнь... Всего один час из нее... Я люблю цветы" – написала Кличко.

У Кличко просторный современный дом со множеством стильных аксессуаров.

Напомним, ранее голливудская актриса Хейден Панеттьери, бывшая возлюбленная легендарного украинского боксера Владимира Кличко и мать его дочери, впервые откровенно призналась, что с юных лет имела алкогольную и наркотическую зависимости. Откровенное интервью актриса дала авторитетному западному изданию People.