Бывшая Владимира Кличко призналась, что страдала от алкоголизма и запрещенных веществ

Владими Кличко и Хайден Панеттьери / коллаж УНИАН

Голливудская актриса Хейден Панеттьери, бывшая возлюбленная легендарного украинского боксера Владимира Кличко и мать его дочери, впервые откровенно призналась, что с юных лет имела алкогольную и наркотическую зависимости. Откровенное интервью актриса дала авторитетному западному изданию People.

Панеттьери призналась, что наркотические вещества начала употреблять еще в раннем возрасте ‒ как раз тогда, когда начала карьеру актрисы.

В это время кто-то из его окружения дал ей наркотики. Они объяснили это тем, что так она будет более уверенно чувствовать себя во время интервью.

"Я не думала, что это неуместно, или какая дверь откроется для меня, когда дело дойдет до моей зависимости", — призналась актриса. Постепенно к наркотикам добавился и алкоголь.

"Завязать" Хейден удалось, когда она забеременела. Но после рождения дочери Каи все вернулась на круги своя. У девушки началась послеродовая депрессия и она вновь начала злоупотреблять. Причем актриса старалась скрывать свои зависимости от любимого ‒ Владимира Кличко. Тогда и появилась трещина в их отношениях.

"Он не хотел находиться рядом со мной. Я сама не хотела находиться рядом с собой. Но опиаты и алкоголь делали хоть что-то, чтобы я на миг почувствовала себя счастливой. А потом я чувствовала себя еще хуже, чем было до того. Я находилась в цикле саморазрушение", — вспоминает актриса. В конце концов, их отношения разрушились, а в 2018-м девушка отправила жить дочь к отцу в Киев.

В конечном итоге, злоупотребление алкоголем и наркотиками привело к тому, что актрису госпитализировали в больницу. Врачи предупредили девушку ‒ если она не перестанет употреблять, ее печень просто не выдержит.

В конце концов, Панеттьери провела восемь месяцев в реабилитационном центре. И лишь после этого она перестала употреблять наркотики и алкоголь

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Напомним, ранее сообщадлось о том, что Хайден Панеттьери видится с дочкой пару раз в год. Сейчас их дочь (чье полное имя Кайя-Евдокия) живет с Владимиром Кличко в Киеве. И легендарному боксеру помогает воспитывать дочь его мать.

Кроме того, новый возлюбленный актрисы Брайан Хикерсон утверждал, что слухи об алкогольной зависимости Панеттьери преувеличены.

"Хочу внести ясность: друзья и семья Хайден совсем не беспокоятся за нее. Хайден счастлива и здорова, как наши отношения. Это пока все, что я могу сказать. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь", - заявил он.

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