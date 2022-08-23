"Галкин не смог приехать": росСМИ заживо "похоронили" Аллу Пугачеву

РосСМИ заживо "похоронили" Аллу Пугачеву / instagram.com/alla_orfey

Певица Алла Пугачева до недавнего времени была Примадонной российской сцены. Однако после того, как ее муж, шоумен и комик Максим Галкин, высказался против войны в Украине и стал высмеивать политику Кремля, она стала на родине персоной нон-грата.

Завистники стали распускать слухи об артистке - один безумней другого. РосСМИ даже опустились до откровенной "желтухи": на одном из сайтов страны-агрессора появилась новость о смерти Пугачевой под провокационным заголовком: "Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой".

Статья по сути рассказывала о смерти матери певицы - Зинаиды Архиповны, которой в августе 2022 года могло бы исполниться 100 лет. Для поклонников, которые остались преданны Алле Борисовне несмотря на гонения в РФ, этот день действительно оказался особенным. Они почтили память женщины, которая подарила миру талантливую Примадонну.

Не имеющие понятия о чести и совести писаки спекулировали на проблемах Аллы Пугачевой с сердцем, дескать для ее мамы шестой инфаркт стал фатальным, почему бы не "похоронить" и саму Примадонну, которая ранее перенесла стентирование.

РосСМИ заживо "похоронили" Аллу Пугачеву / dni.ru

Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Но, похоже, его это ничуть не пугает. Комик продолжает отстаивать свою антивоенную позицию публично, иногда даже на собственных концертах. Так на одном из выступлений в Латвии он выдал шутку на латышском языке о ничего не понимающих русских.

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