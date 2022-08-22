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Две подружки: Вайкуле и Пугачева сходили на премьеру фильма Серебренникова

22 августа 2022, 13:22

Алла Пугачева давно дружит с Лаймой Вайкуле. Певицы часто поддерживают друг друга.

Алла Пугачева
Алла Пугачева/ instagram.com/alla_orfey

Певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, которые не остались в стороне от беды всех украинцев, на которых жестоко напала Россия, выбрались на премьеру фильма в Латвии.

Как сообщил Телеграмм-канал "Зездная пыль", подруги выбрались вдвоем на премьеру фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова.

В свою очередь канал "Антиглянец" пишет, что отзывы первых зрителей (тех, что были в Каннах) на него весьма противоречивые.

Пугачева была одеть в темное длинное платье с широким поясом. Лайма Вайкуле, вокруг здоровья которой в последнее время "крутиится" много слухов, была одета в светлый свободный костюм в клетку.

Напомним, ранее муж певицы Лаймы Вайкуле, которая не побоялась выйти на концерте с украинским флагом и тем самым, очертить свою позицию в отношении военного нападения России на Украину, прояснил этот поступок.

Андрей Латковский дал комментарий изданию "Абзац". Латковский сообщил, что этим жестом певица поддержала "своих". Муж звезды отметил, что вся команда Лаймы родом с Украины, поэтому у нее не было сомнений, чью сторону принять после начала военного нападения на территорию Украины.

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