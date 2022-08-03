Муж Вайкуле прокомментировал ее выход с флагом Украины

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official, delfi.lv/Toms Antons

Муж певицы Лаймы Вайкуле, которая не побоялась выйти на концерте с украинским флагом и тем самым, очертить свою позицию в отношении военного нападения России на Украину, прояснил этот поступок.

Андрей Латковский дал комментарий изданию "Абзац". Латковский сообщил, что этим жестом певица поддержала "своих". Муж звезды отметил, что вся команда Лаймы родом с Украины, поэтому у нее не было сомнений, чью сторону принять после начала военного нападения на территорию Украины.

"У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать своих? Мы, помимо того, что выступаем с ними, ещё и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем, люди страдают", –признался Латковский.

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Напомним, видео, которое появилось в сети, вывело россиян из себя. Жители страны-оккупанта были в ярости из-за поступка Вайкуле.

"Предательница", "Тварь", "Забыла кто тебя в люди вывел, кто тебя выкормил?", - это лишь малая часть "пожеланий", которые оставили россияне певице в Сети.