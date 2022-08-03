"Забыла, кто тебя в люди вывел?": в России началась истерика из-за Вайкуле с украинским флагом

Лайма Вайкуле / скриншот

После начала войны России против Украины певица Лайма Вайкуле не спешила озвучивать свою позицию, но днях во время концерта она вышла на сцену с украинским флагом.

Судя по всему, артистка таким образом артистка выступила против кровавого вторжения РФ в Украину.

Видео, которое появилось в сети, вывело россиян из себя. Жители страны-оккупанта были в ярости из-за поступка Вайкуле.

"Предательница", "Тварь", "Забыла кто тебя в люди вывел, кто тебя выкормил?", - это лишь малая часть "пожеланий", которые оставили россияне певице в Сети.

Комментарии россиян / скриншот

Комментарии россиян / скриншот

Комментарии россиян / скриншот

Стоит напомнить, что Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых.

68-летняя певица еще полная сил и энергии, более того - она востребована как артист. Недавно Вайкуле выступила на закрытой вечеринке миллионера в Монако.

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