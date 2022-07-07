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"Совсем плоха": Лайма Вайкуле борется с раком в Юрмале

7 июля 2022, 12:57

Говорят, что в этот раз рак атаковал певицу сильнее и надолго.

ЛАйма_Вайкуле
Лайма_Вайкуле находится в тяжелом состоянии / Vokrug.tv

Певица Лайма Вайкуле, которая долго и верно дружит с Аллой Пугачевой, находится в родной Латвии, однако поводом поездки стал не отдых.

Стало известно, что у артистки резко ухудшилось здоровье. В Сети давно говорят о том, что у исполнительницы рецидив онкологии. Более того, говорят, что артистка находится в очень тяжелом состоянии и, что, рядом с ней пребывает ее подруга Пугачева.

"Больная раком Лайма Вайкуле совсем плоха. Прячется ото всех. Рядом с подругой находится Алла Пугачева", — сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

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Известно, что певице в 80-х диагностировали рак молочной железы. Тогда болезнь после длительного лечения отступила.

Напомним, ранее российский музыкальный критик Александр Фадеев призвал певицу Лайму Вайкуле озвучить свою позицию по нападению россии на Украину.

Лайма Вайкуле
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