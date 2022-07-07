"Совсем плоха": Лайма Вайкуле борется с раком в Юрмале

Лайма_Вайкуле находится в тяжелом состоянии / Vokrug.tv

Певица Лайма Вайкуле, которая долго и верно дружит с Аллой Пугачевой, находится в родной Латвии, однако поводом поездки стал не отдых.

Стало известно, что у артистки резко ухудшилось здоровье. В Сети давно говорят о том, что у исполнительницы рецидив онкологии. Более того, говорят, что артистка находится в очень тяжелом состоянии и, что, рядом с ней пребывает ее подруга Пугачева.

"Больная раком Лайма Вайкуле совсем плоха. Прячется ото всех. Рядом с подругой находится Алла Пугачева", — сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

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Известно, что певице в 80-х диагностировали рак молочной железы. Тогда болезнь после длительного лечения отступила.

Напомним, ранее российский музыкальный критик Александр Фадеев призвал певицу Лайму Вайкуле озвучить свою позицию по нападению россии на Украину.