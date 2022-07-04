Российский критик заставляет Лайму Вайкуле озвучить позицию по Украине

Лайма Вайкуле - давняя подруга Аллы Пугачевой/ Vokrug.tv

Российский музыкальный критик Александр Фадеев призывает певицу Лайму Вайкуле озвучить свою позицию по нападению россии на Украину.

По данным российского издания Solenka.info, критика задевает, что подруга Аллы Пугачевой до сих пор не осудила действия российских властей, которые убивают мирное население Украины.

Как и остальные, Фадеев тут же стал "тыкать" певицу, что, мол все свои регалии и успехи, она смогла получить в россии. Более того, как и остальные, он добавил, что Лайма Вайкуле фактически живет на деньги "российских поклонников, которые посещали ее концерты".

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"Со стороны артистки нечестно игнорировать ситуацию и действовать согласно популярной фразе: "моя хата с краю, ничего не знаю", - говорит о честности российский гражданин, страна которого безбожно врет на весь мир.

Впрочем, критик таки где-то догадывается, что Лайма Вайкуле, как и любой разумный и здравомыслящий человек, осуждает войну. Он пояснил, что в 2014 году после аннексии Крыма в одном из интервью певица заявила, что не поедет с гастролями на полуостров, поскольку европейцам это запрещено.

Напомним, совсем скоро российская пропагандистка Маргарита Симоньян может предстать перед судом по иску об оскорблении чести и достоинства. Влиятельные друзья и поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина восприняли ее публичные оскорбления семейной четы, как личную обиду, и не намерены спускать ей "на тормозах" ее клеветнические замечания.