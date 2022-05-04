Журналистка недооценила влиятельность звездной четы в РФ даже после их отъезда.
Совсем скоро российская пропагандистка Маргарита Симоньян может предстать перед судом по иску об оскорблении чести и достоинства.
Влиятельные друзья и поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина восприняли ее публичные оскорбления семейной четы, как личную обиду, и не намеренны спускать ей "на тормозах" ее клеветнические замечания.
Ранее Маргарита Симоньян в прямом эфире сообщила, что шоумен и комик Максим Галкин, который открыто критикует военную политику россии и осуждает войну в Украине, использует Примадонну как прикрытие своей гомосексуальной ориентации, и их брак - просто расчет.
"Над Симоньян и Ко нависла грозовая туча серьезного судебного разбирательства. Готовится коллективный иск по обвинению в клевете и защите чести и достоинства", - говорится в комментарии МК.ру.
К судебной ответственности пропагандистский рот Кремля привлекут влиятельные поклонники Аллы Борисовны и Максима, среди которых есть и маститые, влиятельные юристы, которые вызвались контролировать это дело.
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Ранее на защиту Максима Галкина и Аллы Пугачевой встала их давняя подруга, певица Лайма Вайкуле, которая отметила невысокий уровень интеллекта Симоньян.
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