"Низкий уровень интеллекта": Вайкуле набросилась на Симоньян

Певица заступилась за своих друзей / Vokrug.tv

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая долгие годы дружит с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, обрушилась с критикой на российскую пропагандистку Маргариту Симоньян, которая публично оскорбила и оклеветала Максима Галкина.

"За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным", — подчеркнула звезда, которую цитируют российские СМИ.

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По словам Вайкуле, высказывания Симоньян демонстрируют неуважение не только к Алле и Максиму, но и к многомиллионной армии их поклонников. "Все это не делает вам чести, показывает низкий уровень вашей культуры и интеллекта", - сказала певица.

"Что же касается Аллы и Максима, я уверена, что они не придают большого значения вашим подлым "комариным укусам". Мы, их друзья, со своей стороны не можем оставить ваши выпады без внимания", — заключила 68-летняя исполнительница.

Напомним, ранее российская пропагандистка Симоньян начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину. В эфире пропагандистского российского телеканала она назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни. "Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека?", – заявила Симоньян.