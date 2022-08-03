"А как иначе?": Лайма Вайкуле вышла на сцену с флагом Украины

Лайма Вайкуле поддерживает Украину в войне с РФ / instagram.com/laima_vaikule_official, delfi.lv/Toms Antons

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле громко и с гордостью заявила о своей антивоенной позиции. 31 июля она дала большой концерт совместно с музыкантом Янисом Стибелиcом в литовском городе Паланга.

Во время выступления артисты сделали жест, громче любых слов - они вышли на сцену, высоко подняв флаг Украины. Латвийскому порталу Delfi Вайкуле объяснила, что решение поддержать нашу страну для нее - очевидное и единственно верное.

"А как же иначе? Чего еще от меня можно было ожидать? Мы живем в Латвии, я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. ... Я думаю, что в Латвии нет людей, которые за войну. Вот мы смотрим на голубое небо, а по Украине запускают ракеты, убивая все живое", - не сдерживая эмоций рассказала певица. Янис Стибелис добавил, что вынесение флага Украины на сцену в знак солидарности - общепринятая норма.

На вопрос к Вайкуле о том, готова ли она вернутся к выступлениям в России, она ответила отрицательно: "Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально! Но я не хочу, чтобы люди ненавидели".

Артистка понимает, что своим публичным выступлением она получит массу негатива от своих российских фанатов, однако по-человечески она не может и не хочет поступать иначе.

Ранее стало известно, что от запроданки Ани Лорак сбежал любовник. Один из продюсеров намекнул, что артистку бросили из-за ее финансового положения, которое резко ухудшилось во время войны.

Певицу украинского происхождения Наташу Королеву, которая так же, как и Лорак, игнорирует войну в Украине в страхе потерять кормушку в РФ, раскритиковали за поездку в США.

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