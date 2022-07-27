Вайкуле с платком на голове обратилась к поклонникам после слухов о рецидиве рака

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official/

В Сети последнее время активно обсуждают рецидив рака, который якобы случился у Лаймы Вайкуле. Певица не комментирует слухи. А сегодня впервые показала себя в соцсетях.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором было в платке. Звезда пригласила всех на шоу.

"Встречаемся в Паланге 31 июля", — сообщила Вайкуле.

instagram.com/laima_vaikule_official/

Стоит напомнить, что Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых.

68-летняя певица еще полная сил и энергии, более того - она востребована как артист. Недавно Вайкуле выступила на закрытой вечеринке миллионера в Монако.

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