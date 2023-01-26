"Алла Борисовна тоже 30 лет скинула?": Галкин невероятно изменился после побега из России

46-летний Максим Галкин поразил поклонников своей внешностью.

Максим Галкин / скриншот

Шоумен Максим Галкин одним из первых осудил военное вторжение России в Украине. Теперь он вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле.

На своей страничке в Instagram он регулярно анонсирует концерты, которые он дает по всей Европе и даже за ее пределами.

На этот раз Галкин собрался выступить в Тбилиси. Он опубликовал видео, на котором пригласил всех желающих на свой концерт.

Поклонники были сильно удивлены, увидев своего любимца. После побега из России шоумен выглядит явно не на свои 46 лет.

Максим Галкин / скриншот

"Я не понял, Максим в прошлое улетел или жизнь в россии так старит?", "Вы помолодели! Аллу Борисовну покажите, она тоже 30 лет скинула?", "Белая зависть, явно отдых вам всем на пользу", "Максим вы прям помолодели, наверно израильский климат так влияет", "Думала 10 летней давности ролик. Ничего себе! Как? Как так выглядеть после 40?", "Ваше лицо на этом видео пожалуй лучшая рекла ма иммиграции. Там выше человек отлично написал про то, что жизнь в России так старит. Видимо это действительно так", - писали удивленные подписчики Галкина.

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

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