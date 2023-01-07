"Выродок": Рогозин жестко набросился на Галкина

Разьяренный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в бешенстве из-за того, что Галкин поддержал Украину.

Рогозин жестко обозвал Галкина / Коллаж фото instagram.com/maxgalkinru, @Rogozin

Максим Галкин, которого в России признали "иноагентом" из-за его позиции касательно жестокой войны в Украине, не стесняется выражать свою позицию на публике. Недавно он прямо со сцены выкрикнул "Героям слава", чем сильно разозлил бывшего главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом сообщают росСМИ.

Недавно раненный в Донецке Рогозин так разъярился, что даже позволил себе жестко обозвать известного артиста. Он также решил рассказать о его отце и брате, которые якобы не являются "предателями России.

Возможно, таким образом Рогозин хотел вызвать стыд за Галкина, но это у него вряд ли получилось. Ведь он сам выставил себя в нехорошем свете, употребляя оскорбления.

"Отец Максима Галкина, Галкин Александр Александрович — начальник главного бронетанкового управления Минобороны СССР и России (1987—1996), генерал-полковник, лауреат государственной премии России, депутат Госдумы (1998-2000). Достойный и уважаемый человек. Брат Дмитрий с 2006 года — президент частной "Военно-промышленной компании", которая является партнером государства в области оснащения Вооруженных сил и других военизированных структур бронетехникой и ее сервисным обслуживанием, ремонтом и утилизацией вооружения. Откуда же ты такой выродок, Максим?" - написал Рогозин.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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