"Горжусь и восхищаюсь": Лайма Вайкуле прямо поддержала Аллу Пугачеву в борьбе с Кремлем

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева / коллаж УНИАН

Легендарная эстрадная певица советских времен Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву ‒ которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом (как и ее супруга ‒ комика Максима Галкина). Такое сообщение было опубликовано на странице в социальной сети Instagram.

"Алла, горжусь и восхищаюсь", — написала звезда.

Фолловеры певицы также высказывали слова поддержки Пугачевой и самой Лайме Вайкуле.

Напомним, ранее российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

Адвокат Андрей Алешкин говорил, что у Аллы Борисовны накопились дела по недвижимости.

"Я думаю, Максим Галкин мог переписать собственность на Аллу Пугачеву. Ведь юморист скоро потеряет резидентство. Думаю, Примадонна вернулась не просто так и никуда из России пока не поедет. Возможно, это хитрая схема – Пугачева приехала спасать недвижимость", - высказался адвокат.

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