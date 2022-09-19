"Горжусь и восхищаюсь": Лайма Вайкуле прямо поддержала Аллу Пугачеву в борьбе с Кремлем

Певица Лайма Вайкуле восхитилась Аллой Пугачевой, которая предложила Кремлю признать ее иноагентом - равно как и ее супруга Максима Галкина.
Легендарная эстрадная певица советских времен Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву ‒ которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом (как и ее супруга ‒ комика Максима Галкина). Такое сообщение было опубликовано на странице в социальной сети Instagram.
"Алла, горжусь и восхищаюсь", — написала звезда.
Фолловеры певицы также высказывали слова поддержки Пугачевой и самой Лайме Вайкуле.
Напомним, ранее российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.
"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.
Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.
Адвокат Андрей Алешкин говорил, что у Аллы Борисовны накопились дела по недвижимости.
"Я думаю, Максим Галкин мог переписать собственность на Аллу Пугачеву. Ведь юморист скоро потеряет резидентство. Думаю, Примадонна вернулась не просто так и никуда из России пока не поедет. Возможно, это хитрая схема – Пугачева приехала спасать недвижимость", - высказался адвокат.
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