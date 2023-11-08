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Старый друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в РФ

Анна Подгорная
8 ноября 2023, 21:56
По какой причине Примадонна оказалась в стране-оккупанте знает человек, тесно связанный с ее творчеством.
Алла Пугачева
Игорь Лалетин рассказал, зачем Алла Пугачева приезжала в рф / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Неделю назад Алла Пугачева взбудоражила публику своим приездом в страну на болотах - прежде она приезжала лишь на похороны к старым друзьям или инкогнито по личным вопросам. Цель своего неанонсированного визита Примадонна не разглашала, из-за чего в СМИ стали появляться различные догадки.

На эту ситуацию пролил свет Игорь Лалетин - звукорежиссер, с которым Пугачева сотрудничала многие годы. Во время своего визита в Латвию певица позвонила Лалетину с просьбой помочь ей записать "три песенки для внутреннего пользования".

По мнению звукорежиссера речь не идет о полноценном возвращении Аллы Борисовны на сцену - то, что они записали, действительно было похоже на романсы "для своих", а не на убойную попсу, которую можно продать. К тому же голос у Примадонны, утверждает Лалетин, уже совсем не тот, что прежде.

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"Любовные обычные песни. О женщине, о мужчине, о любви к мужу, о любви к детям. То есть, какое-то обычное домашнее абсолютно какое-нибудь такое. Ну, то есть, это не "ледяной горою айсберг". Это не попсовые песни", - рассказал он.

Также режиссер убежден, что больше в страну-агрессора Алла Пугачева возвращаться не планирует.

Ранее украинская ведущая и журналистка Наталья Мочейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.

Также росСМИ стали распускать слухи о том, что двойняшки Лиза и Гарри не являются детьми Галкина. Их отцом называют фаворита Аллы Пугачевой, которому она оказывала знаки внимания.

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