В конце октября Алла Пугачева вместе с детьми от Максима Галкина, 10-летними двойняшками Лизой и Гарри, перебралась из Израиля на Кипр, где, по слухам, их семья владеет элитной недвижимостью.
Несколькими днями ранее Землю Обетованную покинул и сам Галкин. Свой отъезд он не связывал с нападением террористов из ХАМАС, а ссылался на гастроли, запланированные заранее. Так или иначе семье Примадонны вновь пришлось паковать чемоданы.
Сегодня пропагандистские Telegram-каналы страны-оккупанта стали публиковать новость о том, что Алла Пугачева вернулась в рф. Ее якобы заметили пересекающей границу на одном из КПП Псковской области.
Примадонна прибыла в страну на болотах сама - без мужа и детей. Какова цель ее визита, и как долго она планирует пробыть там, пока неизвестно.
Примечательно, что ранее Алла Пугачева уже приезжала в рф - на похороны Валентина Юдашкина и Михаила Горбачева, а также якобы для перезахоронения праха родителей. Они покоились на Кузьминском кладбище.
Ранее украинская ведущая и журналистка Наталья Мочейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.
Также росСМИ стали распускать слухи о том, что двойняшки Лиза и Гарри не являются детьми Галкина. Их отцом называют фаворита Аллы Пугачевой, которому она оказывала знаки внимания.
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