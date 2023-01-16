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"Вам даже и не снилось": друг Пугачевой рассказал о ее баснословных доходах

16 января 2023, 02:42
Алла Пугачева долго копила на "черный день" и он настал с началом войны России против Украины.
Алла Пугачева
Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey/

В России не прекращаются обсуждения жизни Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина, которые сбежали Израиль, осудив войну в Украине.

Дошло до того, что появились слухи о бедности Примадонны, якобы она осталась без заработков.

Бывший стилист Пугачевой Джордж Ровалс развенчал эти мифы и поделился подробностями жизни Аллы Борисовны в Израиле.

"Алла — умная женщина. Когда работала и зарабатывала, не думала, как многие из нас, что живет одним днем. Она всегда знала, что будет жить и жить дальше. Поэтому всегда откладывала "на черный день". И как в воду глядела. Этот "черный день" для нее настал. Теперь она просит об одном: "Вы, главное, меня поддерживайте!". А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально", - поделился Ровалс.

Также он отметил, что Пугачева успела заработать на безбедную жизнь.

"Тем, кто распускает слухи о нищете Пугачевой, могу сказать: такие деньги, какие есть у нее, вам даже и не снились. Вы даже эти нули сосчитать не сможете", - отметил Ровалс.

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Автор: Сергей Кущ
Алла Пугачева новости шоу бизнеса
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