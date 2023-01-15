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"Человек великого таланта и чести": Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Вахтанга Кикабидзе

15 января 2023, 15:28
Об уходе Бубы Кикабидзе скорбят его преданные поклонники и коллеги.
Вахтанг Кикабидзе, Максим Галкин, Алла Пугачева
Вахтанг Кикабидзе умер - Максим Галкин и Алла Пугачева выражают свои соболезнования / instagram.com/maxgalkinru, imdb.com

Грузинский актер и эстрадный певец, Заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе умер на 85 году жизни. Легенда и большой друг украинцев до последних дней гастролировал с концертами, а во время полномасштабной войны в Украине часть заработка отдавал на пользу ВСУ и пострадавших от российской агрессии.

Об его невероятном таланте и благодетели, глубокой мудрости и оптимизме скорбят тысячи людей. Среди них оказалась и звездная чета Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

На своей странице в Instagram комик выложил видеоролик с Вахтангом Константиновичем, который исполняет один из своих самых популярных шлягеров "Мои года - мое богатство".

Галкин принес соболезнования семье и близким легендарного артиста от своего имени, и имени Примадонны: "Еще одна невосполнимая утрата. Что ж за дни такие… Ушел в лучший мир наш дорогой Вахтанг Кикабидзе. Человек великого таланта и чести. Должны были увидеться сейчас в Грузии… Глубокие соболезнования от меня и Аллы родным и близким".

Ранее Вахтанг Кикабидзе потратил на помощь для украинской армии все денежные средства, которые ему удалось заработать на юбилейном концерте в Батуми. Концерт в честь 84-летия Кикабидзе прошел в Батуми 19 июля. Шоу было посвящено Украине и прошло с аншлагами.

Также Вахтанг Кикабидзе предполагал, что ждет президента-диктатора России Владимира Путина.

Он допустил, что его "уберет" ближайшее окружение или судьба подготовит для него достойное наказание за совершенные преступления против человечества.

"Мы же все христиане, если Он действительно там существует, то все видит. История пишется черным по белому, поэтому все гадости наказуемы. История уже показала. Так и хочется этого. Ему вернуться назад будет очень тяжело", – говорил актер.

Другие новости:

шоу-бизнес Вахтанг Кикабидзе Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
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