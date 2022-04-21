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"Все гадости наказуемы": Вахтанг Кикабидзе рассказал, как Путин поплатится за войну в Украине

21 апреля 2022, 12:17

По мнению певца, Путин, вероятно, болеет.

Вахтанг Кикабидзе рассказал, как Путин поплатится за войну в Украине / скриншот, reuters

Грузинский актер и эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе предположил, что ждет президента-диктатора России Владимира Путина.

В интервью "Ходят слухи" на YouTube он допустил, что его "уберет" ближайшее окружение или судьба подготовит для него достойное наказание за совершенные преступления против человечества.

"Мы же все христиане, если Он действительно там существует, то все видит. История пишется черным по белому, поэтому все гадости наказуемы. История уже показала. Так и хочется этого. Ему вернуться назад будет очень тяжело", – сказал актер.

Он выразил уверенность, что россиянам каждый день демонстрируют фейковые новости и насаждают пропаганду, поэтому они не выступили против кровавой политики диктатора.

Читайте также"Я преклоняюсь перед их героизмом": Вахтанг Кикабидзе в прямом эфире поднял тост за УкраинуПо мнению певца, Путин, вероятно, болеет. Кроме этого, артист подчеркнул, что Европа и США должны и дальше поддерживать Украину, ведь никто из них точно не знает, решится ли россиянин напасть и на другие страны.

"Кто бы что ни говорил, но сейчас правительство Зеленского и украинский народ воюет и за них тоже. Войдет он в другие страны или нет, этого мы не можем сказать. Но они думают, что он может это сделать. Там же сидят люди, которые умеют анализировать", – заявил Кикабидзе.

Ранее народная артистка Украины, певица Ирина Билык поделилась стихотворением, которое сама же окрестила Предсказанием. В нем она обращается к российским оккупантам, которые посягнули на суверенитет Украины и жизни украинцев.

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