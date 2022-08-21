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Легендарный Кикабидзе передал деньги от своего юбилейного концерта на нужды ВСУ

21 августа 2022, 10:56

Легендарный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе потратил на помощь для украинской армии все средства, собранные от юбилейного концерта в Батуми

Кикабидзе, ВСУ
Вахтанг Кикабидзе/ коллаж УНИАН

Легендарный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе потратил на помощь для украинской армии все денежные средства, которые ему удалось от юбилейного концерта в Батуми. Об этом сообщает портал "Грузия Online".

Концерт в честь 84-летия Кикабидзе прошел в Батуми 19 июля. Шоу было посвящено Украине и прошло с аншлагами.

Денежные средства от концерта артист потратил на микроавтобус с запасами сухих пайков для украинских военных. Его уже доставили в Украину и планируют передать артиллерийской бригаде №26.

"Украинцы – очень мужественный народ", ‒ сказал певец.

Кроме того, Кикабидзе рассказал, что планирует уже в ближайшее время выступить в Украине с концертом.

Напомним, ранее Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине - он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.

Также стало известно, что дончанин Александр Ревва, который строил карьеру в РФ, рассорился со своим отцом, который поддерживает "русский мир". Артист якобы имеет антивоенные убеждения.

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Автор: Егор Бунин
Вахтанг Кикабидзе ВСУ новости шоу бизнеса война России и Украины
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