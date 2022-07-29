"Донецкий" Артур Пирожков рассорился с отцом, который поддерживает войну в Украине

Александр Рева / Instagram

Отец шоумена и артиста Александра Ревы (творческий псевдоним Артур Пирожков - авт.) Владимир Рева, который по прежнему живет в украинском Донецке, рассказал, что поссорился с сыном и оскорбил его из-за того, что артист не поддерживает войну в Украине и убийства мирных граждан россией.

"Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко - мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против "спецоперации" в Украине", - говорит отец, которого цитирует Kp.ru.

Отец Ревы также добавляет, что Александр Рева ни разу с 2014 года не был на оккупированных территориях. "Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил в Украину, где у него был лучший друг - такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: "Если я буду ездить на Родину, меня в Украину не пустят", - говорит "отец года".

По словам Ревы, он не звонит сыну, а ждет звонка от него самого. Он также добавил, что сын ему не помогает.

Напомним, российский певец Сергей Лазарев осудил вторжение России в Украину.

На своей страничке в Instagram он написал пост отчаянья, в котором не скрывает всего ужаса, который чувствует в связи с войной.