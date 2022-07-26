Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев

Певец определился со своей позицией относительно войны в Украине.
Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине.
Киркоров пошел по стопам главных путинистов Лепса, Петросяна и им подобных - он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.
На опубликованном в Сети видео он говорит тихо, больше слушает то, что ему рассказывает руководство.
Напомним, ранее Киркоров анонсировал поездку на временно оккупированный полуостров.
"Вчера на концерты произошла магия. Мы вместе стали единым целым. Нам сейчас, как никогда важно сплотиться. Я держу путь в Крым. Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать наших героев", - сказал Киркоров.
Он позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.
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