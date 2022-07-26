Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев

Филипп Киркоров / скриншот

Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине.

Киркоров пошел по стопам главных путинистов Лепса, Петросяна и им подобных - он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.

На опубликованном в Сети видео он говорит тихо, больше слушает то, что ему рассказывает руководство.

Киркоров / скриншот

Напомним, ранее Киркоров анонсировал поездку на временно оккупированный полуостров.

"Вчера на концерты произошла магия. Мы вместе стали единым целым. Нам сейчас, как никогда важно сплотиться. Я держу путь в Крым. Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать наших героев", - сказал Киркоров.

Он позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

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