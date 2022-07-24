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"Едет отпевать": Киркорова высмеяли за анонс концертов перед ранеными оккупантами

24 июля 2022, 19:48

Киркоров заявил, что поедет в аннексирован Крым, где проведет два концерта в Ялте и Феодосии.

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Киркоров едет в Крым петь перед ранеными оккупантами / Instagram

Российский пропутинский певец Филипп Киркоров поедет в Крым давать концерты для раненых российских оккупантов. Об этом заявил сам Киркоров в видеоролике, который опубликовали в Telegram-канале Крымский.

Концерты состоятся в оккупированных Ялте и Феодосии.

"Вчера на концерты произошла магия. Мы вместе стали единым целым. Нам сейчас, как никогда важно сплотиться. Я держу путь в Крым. Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать наших героев", - сказал Киркоров.

Он позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

"Я приглашаю на свой концерт раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях", - добавил путинист.

В соцсетях уже высмеяли анонсированный концерт и сказали, что Киркоров едет "отпевать" оккупантов.

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Киркорова высмеяли за концерт перед ранеными оккупантами / Скриншот

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Ранее российским артистам Филиппу Киркорову, Владимиру Винокуру, Евгению Петросяну запретили въезжать в Латвию на бессрочный период. 9 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что запрещают въезд в страну четырем российским артистам.

Недавно Киркоров признался, что не собирается уезжать из России, как это сделали многие артисты, которые осудили войну против Украины. Однако также он заявил, что видит свое будущее только в России. Отметим, что российский исполнитель Филипп Киркоров не раз наведывался в оккупированный Крым и поддерживает зверства российской армии в Украине.

Другие новости:

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