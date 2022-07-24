У любовницы Путина Кабаевой объявился ухажер-футболист / скриншот

За гимнасткой Алиной Кабаевой, которую называют любовницей российской диктатора Владимира Путина, ухаживал футболист Максим Бузникин.

В двухтысячных в народе ходили упорные разговоры о том, что у нее отношения с форвардом команды "Спартак". Тогда футболист подогревал слухи своей стабильной выходкой: каждый свой новый гол он задирал футболку, показывая под ней майку с фото Алины Кабаевой, посвящая забитые мячи спортсменке.

Более того, в 2001 году Бузникин записал музыкальный альбом, где присутствует песня под названием "Алина".

Однако сейчас Бузникин категорически отказался от того, что был неравнодушен к Кабаевой, опровергнув связь с ней.

Читайте такжеЛюбовница Путина Кабаева обзавелась роскошными домами в Турции: в сделке замешан Эрдоган - СМИ"Мы хорошо знакомы, но у нас лишь дружеские отношения. Мой роман с Алиной – выдумка журналистов", – сказал футболист, пишет "Чемпионат".

Напомним, ранее появилась информация, что олимпийская чемпионка по гимнастике Алина Кабаева, подозреваемая в любовных связях с кровавыми диктатором России Владимиром Путиным, может быть вновь беременна. Об этом рассказал политический эксперт Валерий Соловей, который давно популярен в сети благодаря различным инсайдам якобы из Кремля.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

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