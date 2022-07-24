В Африке похоронили певца-путиниста Пьера Нарцисса / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Эпопея с похоронами российского певца-путиниста Пьера Нарцисса подошла к концу. 23 июля его похоронили в родной африканской стране Камерун. Об этом сообщает портал "Стархит" со ссылкой на бывшую жену Нарцисса Валерию Калачеву. Церемония прощания прошла по всем традициям Камеруна в родной деревне артиста ‒ Банаматеку.

"Мой Дио Мукуту Пьер Нарцисс Лорензо Наполи де Суза объединил народы и страны в дружбе, музыке и любви был предан земле. Оплакан теплыми слезами родных людей и народов разных стран. Оставив золотые корни в России, Камеруне и Франции, он внес большой вклад в этот мир. Мы, как его продолжение, будем продолжать и расширять его хорошую миссию, дополняя ее и вкладывая новое от себя", — написала Калачева.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что певец Пьер Нарцисс умер 22 июня 2022 года в возрасте 45 лет.

Как говорила его бывшая супруга Виктория Калачева, умирал в муках. Причиной стали серьезные осложнения от подагры.

"Он все 10 лет жил, зная, что у него подагра. Знал, как ее купировать, какие таблетки выпить. Обычно во время подагры мочевая кислота откладывается на руках и ногах, но в его случае она оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Здесь была критическая масса солей, которая разъела все органы", - заявила она.

Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Принимал участие в "Фабрике звезд-2", где его коронной песней стал хит "Шоколадный заяц".