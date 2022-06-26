"Соли разъели все органы": жена Пьера Нарцисса рассказала о муках певца перед смертью

Жена Пьера Нарцисса рассказала о муках певца перед смертью / скриншот

Певец Пьер Нарцисс, который скончался 21 июня, умирал в муках. Причиной стали серьезные осложнения от подагры.

Экс-жена артиста на росТВ рассказала, что было не так со здоровьем музыканта.

"Он все 10 лет жил, зная, что у него подагра. Знал, как ее купировать, какие таблетки выпить. Обычно во время подагры мочевая кислота откладывается на руках и ногах, но в его случае она оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Здесь была критическая масса солей, которая разъела все органы", - заявил она.

Также женщина отметила, что за последнее время певец набрал лишних 30 килограмм именно из-за данного недуга.

Читайте такжеУмер певец Пьер Нарцисс, который исполнял хит "Я шоколадный заяц"Напомним, спустя несколько дней после смерти Пьера Нарцисса, стало известно о смерти поп-певеца Юрия Шатунова. Он умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.

У 48-летнего артиста остались жена и двое детей, которые появились на свет и жили в Германии: младшей дочери Эстелле восемь лет, а старшему сыну Дэннису в этом году исполнится 16.

Позднее концертный директор певца Аркадий Кудряшов рассказал о его последних часах перед смертью

"Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо. Вызвали неотложку, но в больницу Юру привезли уже мертвого. Все произошло очень быстро. Сейчас мы едем в морг. Семья Юры прилетает в ближайшее время", - сказал мужчина.

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