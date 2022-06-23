Юрий Шатунов пил перед смертью: выяснилось, как певец провел последние часы жизни

Выяснилось, как Юрий Шатунов провел последние часы жизни / instagram.com/yuriy_shatunov/

В смерти 48-летнего Юрия Шатунова выяснились новые подробности. Изначально сообщалось, что Шатунов скончался от обширного инфаркта: ни наркотиков, ни алкоголя в его крови не обнаружено, но как оказалось, певец все-таки употреблял спиртное.

PR-директор певца Аркадий Кудряшов, который провел с ним последние часы, в комментарии kp.ru рассказал, чем они занимались перед трагедией.

"Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо. Вызвали неотложку, но в больницу Юру привезли уже мертвого. Все произошло очень быстро. Сейчас мы едем в морг. Семья Юры прилетает в ближайшее время", - поделился Кудряшов.

Напомним, поп-певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта (по другим сведениям - от острой сердечной недостаточности).

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