Юрий Шатунов пил перед смертью: выяснилось, как певец провел последние часы жизни

Легендарного солиста "Ласкового мая" не стало на 49-м году жизни.
В смерти 48-летнего Юрия Шатунова выяснились новые подробности. Изначально сообщалось, что Шатунов скончался от обширного инфаркта: ни наркотиков, ни алкоголя в его крови не обнаружено, но как оказалось, певец все-таки употреблял спиртное.
PR-директор певца Аркадий Кудряшов, который провел с ним последние часы, в комментарии kp.ru рассказал, чем они занимались перед трагедией.
"Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо. Вызвали неотложку, но в больницу Юру привезли уже мертвого. Все произошло очень быстро. Сейчас мы едем в морг. Семья Юры прилетает в ближайшее время", - поделился Кудряшов.
Напомним, поп-певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта (по другим сведениям - от острой сердечной недостаточности).
Читайте также"Разину не хватает пиара": Представитель Шатунова высказался о его отказе от песен Ласкового маяУ 48-летнего артиста остались жена и двое детей, которые появились на свет и жили в Германии: младшей дочери Эстелле восемь лет, а старшему сыну Дэннису в этом году исполнится 16.
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