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"Это мракобесие": критикующего Россию Серебрякова сравнили с Лободой

24 июля 2022, 12:37

Россияне бесятся из-за правды о своей стране и власти.

Серебряков, Лобода
Критикующего Россию Серебрякова сравнили с Лободой / скриншот

Российского актера Алексея Серебрякова, который длительное время жил в Канаде, раскритиковали после возвращения на родину.

Ранее артист неоднократно критиковал РФ, но недавно вернулся в страну. Это вызвало негодование россиян. В частности пропагандист Денис Сорокин заявил, что Серебряков не извинился за свои слова, поэтому не имеет права жить в России.

"Я считаю, что его нужно прогнать обратно в Канаду. Мы слишком добрые! Стали забывать их проступки, прощаем их. А не надо — ни прощать, ни забывать. Ему, как Лободе, надо на 50 лет запретить въезд в Россию. А то, говорят, он в театре играет. Это вообще ужас! Это мракобесие", - заявил он.

Ранее известный российский актер Алексей Серебряков ответил на многочисленные обвинения в русофобии в свой адрес, подчеркнув, что считает себя навсегда абсолютно русским человеком.

Читайте такжеКрышу снесло, авто сгорело: Лобода показала, что оккупанты натворили с домом ее семьиТакже мы сообщали, с началом вторжения в нашу страну Лобода полностью изменила свое мнение и занялась волонтерской деятельностью, даже открыла центр психологической помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

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