"Грехи замаливает": Приходько наехала на Лободу за ее визит в Ирпень

Приходько и Лобода / instagram.com

Певица Анастасия Приходько рассказала, что думает о позиции ее коллеги Светланы Лободы, которая до 24 февраля жила и строила карьеру на территории РФ.

С началом вторжения в нашу страну Лобода полностью изменила свое мнение и занялась волонтерской деятельностью, даже открыла центр психологической помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Приходько прокомментировала эти изменения, а также высказалась о заявлении Светланы о планах отремонтировать за свой счет один из разрушенных детсадов в родном Ирпене.

В интервью "Музвару"Анастасия назвала "внезапную благотворительность" Лободы откупом от грехов прошлого.

"Как бы это досадно ни звучало из моих уст, но для меня это просто покупка Украины и откуп от собственных грехов, которые у тебя были во время вторжения в Украину. Но ни один из выступавших в московии с 2014 года ни один не говорит. "Простите меня, украинцы. Извините меня за то, что я была слепа, глуха, нема, я не понимала". Никто из них не извинился... Не деньгами тыкать и махать перед украинцами, я отстрою... Месяц нужно было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене происходит? У тебя людей убивали в Ирпене, ты месяц ждала? Ради чего? Корпоративов на птицефабрике или петь на день россии? И как ты проследишь это финансирование?", – высказалась по этому поводу артистка.

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Напомним, украинская певица Анастасия Приходько устроила словесный баттл с продюсером и автором песен Алексеем Потапенко, Потапом.

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