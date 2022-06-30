"В Кремле штаны снимал": Приходько оскорбила Потапа, тот ответил

Приходько сильно разозлилась на Потапа / УНИАН

Украинская певица Анастасия Приходько устроила словесный баттл с продюсером и автором песен Алексеем Потапенко, Потапом.

На своей странице в Facebook певица опубликовала ссылку на материал о том, что Настя Каменских и Потап больше не будут выступать в россии. Она также прокомментировала материал, назвав Потапа г..ом.

Подписчики попросили обосновать такие резкие высказывания к продюсеру. Певица сказала, что он сейчас "пытается быть патриотом, забыв о том, как в Кремле снимал штаны".

"Он как человек полное г*вно! Сейчас он говорит моими словами 2014 года, а когда мы с ним пересеклись во Дворце Украина, он меня оскорбил. За что был послан на х*й. Тогда он бегал и настраивал всех против меня и очень некрасиво отзывался в кругах за мои действия против России, и я об этом знаю. А сейчас пытаешься быть патриотом, забыв о том, как в Кремле снимал штаны! Г*вно? Г*вно… Мне противно читать эти вы.еры двуличного человека! Я ему не верю и прощать за жалкие Буквы не буду!" - ответила певица.

Потап не прошел мимо этих комментариев и ответил Приходько на своей странице в Insagram.

"Многоуважаемая Анастасия Константиновна, во время полномасштабной войны с путинской россией, всем понятно, что делить украинцев на плохих и хороших - это поддерживать именно то, на что надеется наш с Вами, Анастасия враг. Он спит и видит, как мы все переругались и разделились и утратили силу единства и мощь нашей сплоченности! Нам нужны все люди, помогающие Украине, на любых фронтах! Особенно артисты! И сейчас самое время показать, что есть только одно дело, одна цель-победа!" - написал Потап.

Напомним, ранее певица Настя Приходько сообщила, что поддерживает ЛГБТ-сообщество в их праве на самореализаци и самовыражение. Артистка ввязалась в скандал с певицей Ириной Федишин, которая осуждает сексуальные меньшинства, называя их грешниками. Приходько упрекнула коллегу в узколобости, и уверена, что любовь во всех ее проявлениях нельзя называть грехом.