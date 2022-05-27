Настя Приходько раскрыла подробности своего гомосексуального опыта

Заступаясь за ЛГБТ-сообщество перед оскандалившейся Федишин, певица точно знала, о чем говорит.
Украинская общественная и политическая деятельница, Заслуженная артистка Украины, певица Настя Приходько поддерживает ЛГБТ-сообщество в их праве на самореализаци и самовыражение.
Артистка ввязалась в скандал с певицей Ириной Федишин, которая осуждает сексуальные меньшинства, называя их грешниками. Приходько упрекнула коллегу в узколобости, и уверена, что любовь во всех ее проявлениях нельзя называть грехом.
Оказалось, что темя нетрадиционной любви близка самой Приходько. В интервью Славе Демину артистка призналась, что прежде имела опыт однополой любви.
"Да. В плане целоваться с девушками – было", - без смущения рассказала певица.
Читайте такжеДжеджула подал в суд на свою бывшую
Ранее жена украинского ведущего, политика и волонтера Сергея Притулы Екатерина впервые показала их годовалую дочь Стефанию.
Другие новости:
- Наргиз и Барских довели путиниста Пригожина до приступа: "они проститутки!"
- "Платит налоги стране, из которой прилетают ракеты": Бадоеву из "Орла и Решки" обвинили в работе на РФ
- В сети идентифицировали новую подругу Дантеса по татуировке