Настя Приходько раскрыла подробности своего гомосексуального опыта

Настя Приходько рассказала о своем опыте однополой любви / Страница Анастасии Приходько в Facebook

Украинская общественная и политическая деятельница, Заслуженная артистка Украины, певица Настя Приходько поддерживает ЛГБТ-сообщество в их праве на самореализаци и самовыражение.

Артистка ввязалась в скандал с певицей Ириной Федишин, которая осуждает сексуальные меньшинства, называя их грешниками. Приходько упрекнула коллегу в узколобости, и уверена, что любовь во всех ее проявлениях нельзя называть грехом.

Оказалось, что темя нетрадиционной любви близка самой Приходько. В интервью Славе Демину артистка призналась, что прежде имела опыт однополой любви.

"Да. В плане целоваться с девушками – было", - без смущения рассказала певица.

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