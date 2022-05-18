"Мы не в Московии": артисты пристыдили Федишин за высказывания об ЛГТБ

Федишин снова оскандалилась / УНИАН

Скандальное заявление известной певицы и члена украинского жюри на Евровидении-2022 Ирины Федишин о ЛГБТ-сообществе, представителей которого она назвала грешниками, получило ответ от звезд.

Вслед за травести-дивой Монро его уже прокомментировали исполнители Меловин и Анастасия Приходько, обвинив поп-певицу в гомофобии, сообщает Обозреватель.

В частности, Меловин, который на фестивале Atlas Weekend-2021 в Киеве совершил каминг-аут, прикрепил в Instagram-stories видкоэпизод с Федишин и назвал его "разрушением". Артист заявил коллеге, что Украина, это не Россия.

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"Гомофобии в свободной и демократичной стране места нет. Мы не в Московии, пани Ирина", – подчеркнул певец.

Приходько также осудила позицию Федишин. На своей странице в Facebook она не только упрекнула украиноязычную звезду за критику сексуальных меньшинств, но и припомнила ей скандал с 0 баллом Польше на Евровидении-2022.

"А вот в чем "Изюм". Из-за геев все! И на конкурсе она видела их много. Ну никогда я не видела чтобы человек себя собственноручно, так быстро закапывал. Это что намек на поляков? А если и так, ты тогда говоришь это не политический конкурс, надо голосовать за искусство, а теперь за геев не голосую… Еб", – возмущенно отреагировала Приходько.

Напомним, украинская певица Ирина Федишин никак не успокоится после скандала с оценками на Евровидении. Теперь она сделала новое скандальное заявление. В одном из интервью она поделилась своим мнением о ЛГБТ-сообществе и в частности участников конкурса, многие из которых являются гомосексуальными.

Федишин заявила, что на Евровидения-2022 она "абстрагировалась и одевала розовые очки", потому что ей было очень трудно на это смотреть.