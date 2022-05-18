"Свою карьеру она добила в хлам": Ирина Федишин оскандалилась новым заявлением

Ирина Федишин / соцсети, pixabay

Украинская певица Ирина Федишин никак не успокоится после скандала с оценками на Евровидении. Теперь она сделала новое скандальное заявление.

В одном из интервью она поделилась своим мнением о ЛГБТ-сообществе и в частности участников конкурса, многие из которых являются гомосексуальными.

Федишин заявила, что на Евровидения-2022 она "абстрагировалась и одевала розовые очки", потому что ей было очень трудно на это смотреть.

"Я отвлеклась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество для меня – это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится – мы все будем отвечать перед Богом. Я – духовный человек, я четко знаю, что это тяжелый грех, но каждый делает выводы. Мы все разные, мы не святы, все грешат, пожалуйста, – вам нравится себя разрушать – разрушайте", – поразила высказыванием Федишин.

Артистка говорит, что чувствовала себя "за замком", когда увидела договор Общественного и ей нужно было оценивать артистов, выступающих за любовь независимости от пола. К примеру, ярким представителем ЛГБТ-сообщества на Евровидении стал участник от Австралии Шелдон Райли.

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"И теперь, когда это все настолько перевернулось, разве мы враги Украины? Разве мы хотели, чтобы получились такие результаты? Никто из членов жюри не хотел обидеть поляков и чтобы сейчас вышел такой скандал", – завершила мнение Ирина Федишин.

"Говорит она, а стыдно мне", "Это не мнение – это нападение на людей и публичное осуждение", "Скандал, такой человек не может сидеть в жюри!", "Здесь напоследок свою карьеру она добила в хлам", - пишут люди в Сети.

Травести-дева Монро прокомментировала заявления Федишин

Монро шокирована позицией украинской певицы. Она также удивлена, что звезду пригласили в жюри Евровидения, где толерантно относятся к любым проявлениям личностей.

"Мой мозг пылает: оказывается певица Ирина Федишин — гомофобка, считает ЛГБТ разрушающими себя грешниками (это прямая речь). И ее приглашают в жюри самого эгегейского конкурса в Европе. Как так, Карл? Ну, сиди в своем маленьком храме, пой для духовных верующих. Маленькая биографическая справка: имеет экономическое образование и окончила музыкальную школу. Такое", – поделилась Монро.

Как ранее сообщали, Ирина Федишин, после скандала на Евровидении, опозорилась с помощью для ВСУ.

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