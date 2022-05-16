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Скандал за скандалом: Ирина Федишин опозорилась с помощью для ВСУ

16 мая 2022, 20:20

Еще одно дело, за которое взялась певица, вызывает вопросы к ее компетентности.

Ирина Федишин опозорилась с помощью для ЗСУ / instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин, как член профессионального жюри от Украины на Евровидении-2022, вызвала к себе массу вопросов из-за несправедливых оценок, которые были выставлены странам, оказывающим Украине наибольшую поддержку в войне в рф. В частности, Польше.

Теперь внимание привлекла и ее некомпетентность в области волонтерства, которым артистка занялась с первых дней полномасштабного военного вторжения рф в Украину.

Если ранее над Федишин подтрунивали, что она решила пропиариться на войне, сейчас она попала в неловкую ситуацию с военной амуницией.

В частности ей в руки попали шлемы, которые певица решила испытать на прочность и выстрелить в них. Соответствующее видео она выложила в социальных сетях.

"Нам передали из Америки два шлема на пробу. Мы проверили, но, к сожалению, ни один, ни другой шлем не выдержали эксперимента. Потому заказывать таких касок точно не будем.

p.s.: волонтерство – это ответственность, особенно, когда имеешь дело с защитной амуницией. Следует четко понимать все риски и уровень защиты таких вещей. В настоящее время ожидаем 70 касок, которые мы уже заказали у проверенных производителей. Надеемся, что они как можно скорее будут доставлены", - написала Федишин.

В комментариях заметили, что, несмотря на то, что Федишин собирает военную амуницию для ВСУ, в этой теме она откровенно "плавает" - расстрелянные ею каски не предназначены для защиты от пуль. Тут-то ей припомнили и скандал с оценками:

"Какой идиотизм. Зачем вы уничтожили шлемы? Вы реально считаете, что они предназначены для защиты от пуль? Что ж, теперь верю, что вы не понимаете, почему это ваше 10 место для Польши на Евровидении означает ноль баллов".

"Вот как не материться? Испортили шлемы, болваны! Ни один шлем в мире не спасет от пули, только от обломков! Если каска остановит пулю, то взлетит голова, что в той каске была! Семь раз отмеряйте перед тем, как один раз публиковать материал. Испанский стыд".

"Насколько ничтожный и некомпетентный вы человек, что в касках для военных, что в музыкальном судействе. Позор".

"Великолепный пример того, что деньги вам доверять нельзя. Невероятная безответственность, беспросветная тупость".

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Ранее телеведущий, волонтер и политик Сергей Притула назвал грандиозную сумму, которую собрал для ВСУ во время грандфинала Евровидения-2022.

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