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"Поставила не 10 баллов, а на десятое место Польшу": Ирина Федишин попала в новый скандал

15 мая 2022, 22:15

Ирина Федишин показала анкету, где указано, что она якобы поставила представителю Польши 10 баллов.

Ирина Федишин
Ирина Федишин / соцсети

Украинская певица и член жюри от Украины на Евровидении 2022 Ирина Федишин утверждает, что поставила польскому исполнителю 10 баллов, однако жюри выставляет места, а не баллы. Она поставила представителя Польши на 10 место.

После оглашения результатов голосования жюри в их адреса посыпались обвинения. Чтобы оправдаться, Ирина Федишин показала анкету, где указано, что она якобы поставила представителю Польши 10 баллов.

Еще один член жюри – певец и солист вокальной формации Пикардийская Терция Андрей Капральобъяснил, что жюри не дает баллы, а выставляет места. Итак, Ирина сама не понимает, как оценивала выступления, пишет Музвар.

Позже, на сайте Евровидения опубликовали результаты голосования от жюри разных стран. Как утверждает Музвар, Федишин поставила Польшу на 10 место. Отметим, что ранее артистка заявляла, что Великобритании отдала 12 баллов, а Польше - 10. Но, судя по результатам, Великобританию Федишин поставила на первое место, а Польшу - на 10. Теперь исполнительница пытается оправдать свой поступок.

Украина оскандалилась с голосованием на Евровидении

Украинцы возмущены тем, что представитель Польши на Евровидении не получил от нашей страны ни одного балла, поскольку Польша за время войны неоднократно показала, что является настоящим другом, не оставляющим в беде.

Глава жюри от Украины на Евровидении Вадим Лисица решил публично озвучить объяснения результатов голосования украинских судей. Он написал, что весь процесс голосования проходил под пристальным наблюдением юриста и все члены жюри заранее ознакомились с правилами голосования.

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