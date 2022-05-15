Где пройдет Евровидение-2023 в Украине: названы вероятные города

Министр культуры Украины уже строит планы на грядущий конкурс.
В ночь с 14 на 15 мая 2022 года в Турине Украина одержала триумфальную победу в международном песенном конкурсе Евровидение. Согласно правилам соревнования страна-победитель должна организовать конкурс в следующем году на своей территории.
В связи с победой украинской группы Kalush Orchestra в этом году, ожидается, что Евровидение-2023 пройдет в Украине. Среди городов, в которых думают проводить конкурс, называют Мариуполь или Калуш.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что этот жест был бы очень символичным, но пока говорить о чем-то конкретном еще рано.
"Организация такого масштабного форума – это и не просто, и не дешево, но у Украины уже есть опыт, мы дважды принимали Евровидение. Поэтому сомнений, что мы все сделаем на самом высоком уровне, у меня нет", – сказал Ткаченко в эфире национального телемарафона.
Также он сообщил, что европейские министры культуры, вместе с поздравлениями с победой, выражают свою готовность помочь с организацией Евровидения-2023.
Читайте такжеСкандал на Евровидении 2022: Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами для Украины
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предсказал победу Kalush Orchestra на Евровидении за несколько лет до конкурса.
Другие новости:
- "Их должны были дисквалифицировать": в России началась истерика после победы Украины на Евровидении-2022
- "Бьет глубоко и больно": Kalush Orchestra выпустил эмоциональный клип на песню Stefania
- "Дальше "Оскар" Зеленскому?": Канделаки негодует из-за победы Украины на Евровидении-2022