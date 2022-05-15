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Где пройдет Евровидение-2023 в Украине: названы вероятные города

15 мая 2022, 19:43

Министр культуры Украины уже строит планы на грядущий конкурс.

Где пройдет Евровидение-2023 в Украине - вероятные города / instagram.com/eurovision

В ночь с 14 на 15 мая 2022 года в Турине Украина одержала триумфальную победу в международном песенном конкурсе Евровидение. Согласно правилам соревнования страна-победитель должна организовать конкурс в следующем году на своей территории.

В связи с победой украинской группы Kalush Orchestra в этом году, ожидается, что Евровидение-2023 пройдет в Украине. Среди городов, в которых думают проводить конкурс, называют Мариуполь или Калуш.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что этот жест был бы очень символичным, но пока говорить о чем-то конкретном еще рано.

"Организация такого масштабного форума – это и не просто, и не дешево, но у Украины уже есть опыт, мы дважды принимали Евровидение. Поэтому сомнений, что мы все сделаем на самом высоком уровне, у меня нет", – сказал Ткаченко в эфире национального телемарафона.

Также он сообщил, что европейские министры культуры, вместе с поздравлениями с победой, выражают свою готовность помочь с организацией Евровидения-2023.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский предсказал победу Kalush Orchestra на Евровидении за несколько лет до конкурса.

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