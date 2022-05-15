Сергей Притула назвал грандиозную сумму, которую собрал для ВСУ во время Евровидения

Ведущий уже показал "первые" подарки для украинских воинов, которые им нетерпится применить на рашистах.
Украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула был ведущим национального отбора песенного конкурса Евровидение с 2017 по 2021 годы, а также комментировал Евровидение-2018.
Перед началом Евровидения-2022 шоумен предложил, что он самостоятельно будет комментировать конкурс в этом году в обмен на донаты для ЗСУ.
Во время 4-часового эфира Сергей Притула рассчитывал собрать миллион гривен на нужды украинских военных.
В результате, после подсчетов всех переводов на личные карты ведущего, на счет его благотворительного фонда и перечислений в криптовалюте, украинцы задонатили 5.5 миллиона гривен.
"Одна победа есть, работаем дальше! Деньги пойдут на багги для ЗСУ, но хватит еще на кое-что интересное. Спасибо мои дорогие, твиттеряне! С вами приятно иметь дело! Слово сдержали и вы, и я! ;)" - написал Притула на своей странице в Twitter.
Позже активист опубликовал отчет о первых покупках, сделанных на деньги, заработанные во время комментирования им финала Евровидения-2022. "Один из батальонов МВС на Харьковщне теперь имеет пять добротных тепловизорных прицела от нашего фонда. Орки, прячьтесь, а лучше бегите уже с нашей земли, потому что наши ребята настроены серьезно. Пощады не будет!!!" - сообщил Притула.
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