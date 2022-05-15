Сергей Притула назвал грандиозную сумму, которую собрал для ВСУ во время Евровидения

Сергей Притула собрал более несколько миллионов гривен на пользу ВСУ / instagram.com/siriy_ua

Украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула был ведущим национального отбора песенного конкурса Евровидение с 2017 по 2021 годы, а также комментировал Евровидение-2018.

Перед началом Евровидения-2022 шоумен предложил, что он самостоятельно будет комментировать конкурс в этом году в обмен на донаты для ЗСУ.

Во время 4-часового эфира Сергей Притула рассчитывал собрать миллион гривен на нужды украинских военных.

В результате, после подсчетов всех переводов на личные карты ведущего, на счет его благотворительного фонда и перечислений в криптовалюте, украинцы задонатили 5.5 миллиона гривен.

"Одна победа есть, работаем дальше! Деньги пойдут на багги для ЗСУ, но хватит еще на кое-что интересное. Спасибо мои дорогие, твиттеряне! С вами приятно иметь дело! Слово сдержали и вы, и я! ;)" - написал Притула на своей странице в Twitter.

Сергей Притула собрал более 5 млн гривен на пользу ВСУ / twitter.com/serhiyprytula

Позже активист опубликовал отчет о первых покупках, сделанных на деньги, заработанные во время комментирования им финала Евровидения-2022. "Один из батальонов МВС на Харьковщне теперь имеет пять добротных тепловизорных прицела от нашего фонда. Орки, прячьтесь, а лучше бегите уже с нашей земли, потому что наши ребята настроены серьезно. Пощады не будет!!!" - сообщил Притула.

Сергей Притула собрал более 5 млн гривен на пользу ВСУ / twitter.com/serhiyprytula

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