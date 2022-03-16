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"Россия - это раковая язва планеты. И мы удаляем метастазы": Притула в шоке от воспитания русских

16 марта 2022, 21:01

Шоумен удивлен моральным упадком страны-агрессора.

По мнению Притулы народ, который не умеет общаться без матерной брани даже с матерями, обречен / instagram.com/siriy_ua

Украинский актер, шоумен и телеведущий Сергей Притула на примере перехваченных телефонных разговоров российских оккупантов со своими матерями наглядно показал, почему считает их загубленной нацией, раковой опухолью всей планеты.

Он возмущен и шокирован стилем общения, которым пользуются русские солдаты. Притула считает верхом неуважения, использовать матерную брань в разговоре с родителями.

"За 40 лет своей жизни я не матерился при матери ни разу. Более того, постоянно получал от нее упреки, если вдруг где-то использовал ненормативную лексику в публичном пространстве (комментарии в фб или инстаграм). И я, по ее требованию, удалял подобные комментарии или сообщения. У меня есть очень много друзей, которые не то, что не злословят в присутствии родителей – они обращаются к родителям на "вы", – рассказал артист.

Он считает, что тот факт, что русские военные позволяют себе подобные вольности, совершенно точно характеризует их, как недалеких и невоспитанных личностей, от которых не стоит ожидать ничего доброго и разумного: "Слушая все эти "мама, [неценз. - блин], [неценз], нас тут [неценз. - разбили]" и "сынок, [неценз. - бейте] там, [неценз.]", я понимаю, что мы имеем дело с совершенно конченым и варварским народом. Не то чтобы я раньше об этом не догадывался, но это стало еще одной сатисфакцией. Люди, которые в разговоре с матерями фонтанируют генитальной лексикой, являются на всю голову отбитыми".

Он с иронией подчеркнул, что у нации, которая породила Пушкина и Достоевского, и гордилась своей словесностью, теперь совершенно другие кумиры - пропутинские пропагандисты вроде Соловьева и Скабеевой.

"Поэтому они во всех бедах и дальше будут обвинять украинцев. На которых сами напали. Потому что тупые. Потому что конченые. Поэтому часть из них станет перегноем на наших полях. А остальные ничего не поймут, но безропотно примут голод, смуту, карточную систему, аресты и расстрелы в России. Потому что тупые. Потому что конченые. Ибо есть историческая традиция. Это не народ. Это раковая язва планеты. И мы удаляем метастазы", – подытожил шоумен.

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Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

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