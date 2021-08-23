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Известный шоумен трогательно поздравил украинцев

23 августа 2021, 19:33
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На снимке жена и дети Притулы одеты в футболки национальной сборной Украины по футболу.

Притула поздравил украинцев с Днем флага

В День Государственного флага Украины, 23 августа, известный шоумен Сергей Притула трогательно поздравил украинцев.

Семейное патриотическое фото ведущий Нового канала опубликовал в Facebook.

На снимке жена и дети Притулы одеты в футболки национальной сборной Украины по футболу. У каждого в руках - сине-желтые стяги. А сам Сергей, наряженный в хоккейную футболку украинской команды, в руках держит шарфик с надписью "Сімферополь".

"С Днем Государственного Флага, друзья! Он обязательно будет развиваться над Крымом, Донецком и Луганском! Давайте уважать родные цвета!" - написал Притула.

Напомним, 23 августа городах Украны пройдут различные мероприятия по случаю празднования Дня флага. В частности, в Киеве состоится культурно-общественная акция, посвященная празднованию 30-й годовщины независимости Украины "Обрядовий рушник", покажут фильмы "Сильнее, чем оружие", "Михаил Грушевский" в кинотеатрах сети КП "Киевкинофильм".

В субботу, 21 августа, на Воронцовском маяке в порту Одессы вывесили 18-метровый государственный флаг ко Дню независимости Украины.

Полотнище величиной 18 на 5 метров поднимается на всю высоту маяка. Флаг закрепили на верхней части маяка вдоль его стен - тут он провисит до 24 августа включительно. Его можно увидеть с Приморского бульвара, Потемкинской лестницы и пляжей города.

viber
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