УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Евровидение-2022: о чем песня Stefania, с которой Kalush Orchestra принесли Украине победу

15 мая 2022, 04:12

Этнокод настоящих победителей показал всему миру, на что способна Украина.

О чем песня Stefania, с которой Kalush Orchestra победили в Евровидении-2022/ instagram.com/kalush.official

Зажигательная смесь из украинский фольклорных мотивов и рэпа принесла украинской группе Kalush Orchestra победу на Евровидении-2022, финал которого состоялся в ночь с 14 на 15 мая в Турине.

Рэп-коллектив исполнил песню под названием Stefania, которая еще задолго до начала песенного конкурса полюбилась многим украинцам.

Так о чем же эта песня? Композицию лидер Kalush Orchestra Олег Псюк написал о своей матери - песня посвящена их сложным отношениям, нежным детским воспоминаниям и глубокой признательности.

"Стефания – так зовут мою маму. Эту песню посвятил ей и эту песню мы будем представлять на Евровидении. Это искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Европа очень кайфует от этого стиля", - говорится на официальной странице Kalush Orchestra в Instagram.

Однако это было еще до войны. В интервью для Rolling Stone Псюк признался - песня приобрела новый смысл, когда войска рф вторглись в Украину. В любви к матери примешалась еще и любовь к Родине. "После начала войны песня стала приобретать для многих новое значение. Люди начали воспринимать ее, как песню обо всех украинских матерях, так как в то время многие украинцы думали о своих матерях или скучали по ним. Я думаю, именно так песня проникла в сердца многих украинцев", - рассказал победитель Евровидения-2022.

Та самая Стефания, которой посвящена победная песня группы Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Читайте также"Следующих победим оккупантов": первое заявление Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022

Больше информации о победителях Евровидения-2022 - группе Kalush Orchestra читайте тут.

Другие новости:

viber
шоу-бизнес Евровидение Стефания новости шоу бизнеса Евровидение-2022 Kalush Orchestra
Реклама
Популярное
Побег с Земли Обетованной: Максим Галкин и Алла Пугачева планируют покинуть ИзраильПобег с Земли Обетованной: Максим Галкин и Алла Пугачева планируют покинуть Израиль "Для меня Украина - не иностранное государство": Розенбаум высказался о войне в Украине"Для меня Украина - не иностранное государство": Розенбаум высказался о войне в Украине Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецептСамые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецепт "Начинается отчаянная торговля": Арестович назвал два варианта для РФ - мирный договор или поражение"Начинается отчаянная торговля": Арестович назвал два варианта для РФ - мирный договор или поражение Крымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам УкраиныКрымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам Украины
Поддержите Главред

Последние новости

05:10

Украина установила абсолютный рекорд на Евровидении 2022

04:50

За доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынкеВидео

04:42

"Большая беда нашей страны": лидер Kalush Orchestra сделал заявление после победы на ЕвровиденииВидео

04:21

Как избавиться от моли в шкафах: эффективные способы

04:20

Украина триумфально выиграла Евровидение 2022: реакция мировых лидеровВидео

Реклама
04:12

Евровидение-2022: о чем песня Stefania, с которой Kalush Orchestra принесли Украине победу

03:51

Kalush Orchestra: что известно о победителе Евровидения-2022Видео

03:37

"Нелюди хотят переписать историю": Лариса Долина оскорбила Украину в интервью о Донбассе

03:07

Женский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиака

03:00

"Следующих победим оккупантов": первое заявление Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022Видео

02:35

Когда закончится война и что будет с Путиным: астролог поделилась пророчествомВидео

02:27

"Евровидение будет принимать украинский Мариуполь": Зеленский о победе Kalush OrchestraВидео

02:02

Евровидение 2022: как голосовали за Украину другие страныВидео

02:01

Украина победила в Евровидении-2022 - триумф Kalush Orchestra

02:01

Будет как новая и прослужит дольше: как чистить и что готовить в эмалированной посуде

01:31

Капитуляции РФ не будет: аналитики рассказали, каким будет крах Кремля в войне в Украине

00:52

Евровидение 2022 финал: онлайн-трансляция конкурса и все подробностиВидео

00:51

Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

00:48

40-летняя Бритни Спирс потеряла ребенка - у певицы случился выкидыш

00:29

"Распаковали третью сотню": военные сбили 201-й истребитель оккупантовВидео

Реклама
00:22

Шаг за шагом заставим оккупантов уйти с украинского моря - Зеленский

14 мая, суббота
23:55

Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвали спасти защитников Мариуполя из АзовсталиВидео

23:52

"Замученный старик": Путину ночью вызывали скорую помощь прямо в постель – АрестовичВидео

23:51

Армия Украины атакует войска России под Изюмом: наметились признаки перелома – АрестовичВидео

23:37

ВСУ разгромили пункт управления рашистов на Херсонщине - Арестович

23:11

Люди плакали: Kalush Orchestra сорвали шквал оваций выступлением в финале Евровидения 2022Видео

22:56

Войска РФ готовятся к наступлению на Донбассе: атаковать собираются на двух направлениях – ГайдайВидео

22:54

"Это выглядит безумно": Россия пытается показать хоть какую-то "победу" - Зеленский

22:53

У Зеленского спрогнозировали сроки окончания войны с РоссиейВидео

22:44

Король ужасов Стивен Кинг "подколол" Путина смешной аналогией

21:59

Военный эксперт предупредил: РФ может возобновить массированный ракетный обстрел УкраиныВидео

21:55

Фейгин назвал условие прекращения войны России против УкраиныВидео

21:47

На Злату Огневич набросились из-за украинского языка в США

21:39

Евровидение 2022: Зеленский сделал мощное заявление перед финалом конкурсаВидео

21:34

ЧП у Змеиного: в Севастополе засекли судно ЧФ Всеволод БобровВидео

21:18

Бойцы ВСУ на Николаевщине уничтожили военный самолет ВВС России за 50 миллионов долларовВидео

21:12

Финляндия хочет сохранить мир на границе с Россией - МИД

20:58

Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине

20:41

Рашисты хотят мобилизировать мужчин из Крыма в Запорожскую область - разведка

20:31

Зачистка на границе с РФ: ВСУ выбили рашистов из еще одного поселкаВидео

Реклама
20:29

Евровидение 2022: Украина побила невероятный рекорд за несколько часов до финала конкурсаВидео

20:25

Победа Kalush Orchestra: каким будет Евровидение-2023, если выиграет УкраинаВидео

20:23

Армия Украины бьет войска РФ у Харькова и Херсона: приближается переломный момент в войне – экспертВидео

20:01

"Не суйте свой нос": в МИД Украины высказались об упреках России по поводу вступления в ЕСВидео

19:56

Враг пошел в атаку под Авдеевкой и готовит штурм СеверодонецкаВидео

19:43

"Выжженная земля" для рашистов: в МВД объяснили, почему ВСУ не спешат контратаковатьВидео

19:33

Новоизбранная президент Венгрии осудила Путина и поддержала вступление Украины в ЕСВидео

19:12

"Мне страшно, что у меня есть красная метка дьявола": певица из РФ мечтает стать гражданкой Украины

19:10

"Белогоровка – круче Чернобаевки": ВСУ устроили войскам РФ одновременно Сталинград и Курскую дугуВидео

18:58

Контрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять