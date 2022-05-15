Евровидение-2022: о чем песня Stefania, с которой Kalush Orchestra принесли Украине победу

О чем песня Stefania, с которой Kalush Orchestra победили в Евровидении-2022/ instagram.com/kalush.official

Зажигательная смесь из украинский фольклорных мотивов и рэпа принесла украинской группе Kalush Orchestra победу на Евровидении-2022, финал которого состоялся в ночь с 14 на 15 мая в Турине.

Рэп-коллектив исполнил песню под названием Stefania, которая еще задолго до начала песенного конкурса полюбилась многим украинцам.

Так о чем же эта песня? Композицию лидер Kalush Orchestra Олег Псюк написал о своей матери - песня посвящена их сложным отношениям, нежным детским воспоминаниям и глубокой признательности.

"Стефания – так зовут мою маму. Эту песню посвятил ей и эту песню мы будем представлять на Евровидении. Это искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Европа очень кайфует от этого стиля", - говорится на официальной странице Kalush Orchestra в Instagram.

Однако это было еще до войны. В интервью для Rolling Stone Псюк признался - песня приобрела новый смысл, когда войска рф вторглись в Украину. В любви к матери примешалась еще и любовь к Родине. "После начала войны песня стала приобретать для многих новое значение. Люди начали воспринимать ее, как песню обо всех украинских матерях, так как в то время многие украинцы думали о своих матерях или скучали по ним. Я думаю, именно так песня проникла в сердца многих украинцев", - рассказал победитель Евровидения-2022.

Та самая Стефания, которой посвящена победная песня группы Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

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Больше информации о победителях Евровидения-2022 - группе Kalush Orchestra читайте тут.

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