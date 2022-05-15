Kalush Orchestra: что известно о победителе Евровидения-2022

Евровидение 2022 Украина / eurovision.tv

В ночь с 14 на 15 мая в Турине завершился песенный конкурс Евровидения 2022. Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra.

Украина же в третий раз за историю независимости смогли покорить европейскую публику. В 2004 году это сделала Руслана с песней Дикие танцы, в 2016-м – Джамала с крымскотатарской песней 1944, а в 2022-м – ребята из группы Kalush Orchestra, исполнив песню о маме Stefania на украинском языке.

Отметим, во время Нацотбора на конкурс Евровидения победу одержала Alina Pash. Но украинцев возмутило ее присутствие в Москве и Крыму несколько лет назад, поэтому Alina Pash дисквалифицировал оргкомитет.

Биография группы Kalush Orchestra

Евровидение 2022 Kalush Orchestra / eurovision.tv

Kalush Orchestra является параллельным проектом рэп-группы KALUSH, созданной для популяризации рэпа с фольклорными мотивами.

Участниками группы являются Олег Псюк, Килиммена и Джонни Дивный, которые в составе "оригинального" Kalush. К ним в Kalush Orchestra присоединились мультиинструменталисты Тимофей Музычук, Виталий Дужик и Игорь Диденчук.

На Евровидение вместо одного бэквокалиста уехал фронтмен группы Сальто назад Саша Таб.

Группа KALUSH возникла еще в 2019 году по инициативе Олега Псюка. Назвать его музыканты решили городом, в котором родился рэпер, то есть Калушем на Ивано-Франковщине.

Дебютную песню "Не маринуй" ребята выпустили осенью 2019 года. Впоследствии KALUSH записал общую песню "Гори" с реперкой Alyona Alyona, которая до сих пор является одной из самых популярных в творчестве группы.

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Песню Стефания лидер группы Олег Псюк посвятил маме Стефании. После вторжения войск России в Украине эта песня стала гимном всех матерей.

Украина выиграла Евровидение 2022

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra.

Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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