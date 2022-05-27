"Дорогая доченька, Стефания!": жена Сергея Притулы впервые показала их младшую дочь

Жена Сергея Притулы впервые показала их младшую дочь / instagram.com/kateryna_pry/

Супруга Сергея Притулы, Екатерина Притула, впервые показала трогательные фото их дочки. Ей исполнился один год 25 мая.

Ранее пара не показывала лицо малышки. Кадры, которые Екатерина опубликовала в Instagram, она сопроводила очень трогательным сообщением.

"Дорогая доченька, Стефания! Наша безграничная любовь! Отпраздновали 1 год с твоего Дня рождения! Быть родителями такой невероятной девочки – это настоящее счастье! Пусть это будет первый и последний праздник не под мирным небом! И пусть папы в твоей жизни будет больше! Будь нам здоров, наш цветочек! Любим", – написала супруга Притулы.

instagram.com/kateryna_pry/

instagram.com / kateryna_pry/

instagram.com / kateryna_pry/

Отметим, что у Сергея и Екатерины есть общая дочь Соломия, девочка родилась в 2017 году. А также у Притулы есть сын от первого брака – Дмитрий.

Ранее Сергей Притула поведал о том, что с женой Екатериной задумываются над еще одним ребенком.

"Сейчас такое намерение, что еще несколько месяцев Стефания будет кормиться маминой сисей, а потом мама хочет просто немного отдохнуть, увидеть мир, вернуться к работе. Потом посмотрим, отойдет организм и так далее, но мы категорически за", - сказал Притула в интервью Кате Осадчей.

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