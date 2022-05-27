"Дорогая доченька, Стефания!": жена Сергея Притулы впервые показала их младшую дочь

Маленькой Стафании несколько дней назад исполнился один год.
Супруга Сергея Притулы, Екатерина Притула, впервые показала трогательные фото их дочки. Ей исполнился один год 25 мая.
Ранее пара не показывала лицо малышки. Кадры, которые Екатерина опубликовала в Instagram, она сопроводила очень трогательным сообщением.
"Дорогая доченька, Стефания! Наша безграничная любовь! Отпраздновали 1 год с твоего Дня рождения! Быть родителями такой невероятной девочки – это настоящее счастье! Пусть это будет первый и последний праздник не под мирным небом! И пусть папы в твоей жизни будет больше! Будь нам здоров, наш цветочек! Любим", – написала супруга Притулы.
Отметим, что у Сергея и Екатерины есть общая дочь Соломия, девочка родилась в 2017 году. А также у Притулы есть сын от первого брака – Дмитрий.
Ранее Сергей Притула поведал о том, что с женой Екатериной задумываются над еще одним ребенком.
"Сейчас такое намерение, что еще несколько месяцев Стефания будет кормиться маминой сисей, а потом мама хочет просто немного отдохнуть, увидеть мир, вернуться к работе. Потом посмотрим, отойдет организм и так далее, но мы категорически за", - сказал Притула в интервью Кате Осадчей.
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