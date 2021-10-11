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Притула рассказал о возможном пополнении в семье

11 октября 2021, 01:38
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Притула воспитывает двоих дочерей - 4-летнюю Соломию и Стефанию, которая родилась в 2021 году.

Сергей Притула
Сергей Притула рассказал о возможном пополнении / Новый канал пресс-служба

Шоумен Сергей Притула поведал о том, что с женой Екатериной задумываются над еще одним ребенком.

Притула воспитывает двоих дочерей - 4-летнюю Соломию и Стефанию, которая родилась в 2021 году.

"Сейчас такое намерение, что еще несколько месяцев Стефания будет кормиться маминой сисей, а потом мама хочет просто немного отдохнуть, увидеть мир, вернуться к работе. Потом посмотрим, отойдет организм и так далее, но мы категорически за", - сказал Притула в интервью Кате Осадчей в программе Светская жизнь.

Также он добавил, что всегда мечтал о громком детском смехе в доме. По словам Сергея, когда его жену во второй раз выписывали из роддома, они сразу договорились, что еще туда вернутся.

"У нас так было и в прошлый раз, мы рожали там же, где и Соломию, и нам сказали: "Приходите еще, мы рады вас видеть, вы очень приятная семья, рожайте еще в нас", - добавил шоумен.

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Отметим, Сергей Притула еще воспитывает 13-летнего сына Дмитрия от первого брака с Юлией.

Ранее Главред писал о том, что Сергей Притула намерен создать собственную политическую партию. Политик официально подтвердил эту информацию. О названии и других деталях он обещал сообщить в ближайшее время.

"Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге – дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу", – заявил политик.

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