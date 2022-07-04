"Ведешь переговоры с Тимати": Приходько снова сдала Потапа

Приходько узнала, что Потап говорил за ее спиной / скриншот

Украинская певица Анастасия Приходько, которая буквально недавно обвинила артиста и продюсера Потапа в том, что тот "снимал штаны в Кремле", а также обозвала его г..ом, снова высказалась с выкрывательной речью в отношении певца.

Так, в интервью на YouTube-канале МУЗВАР, Приходько намекнула, что певец ведет переговоры с "путинистом", российским певцом Тимати. "Что мне нужно делать? Говорить, какой ты молодец, что ты перешел на украинский язык, что там сидишь в Испании сейчас, что ты там ведешь переговоры с Тимати? Ну за это мне его прощать? Ну, пусть Бог милует, если я его за это прощу..." – добавила Приходько.

По словам певицы, она сильно обижена на то, что Потап якобы за ее спиной плохо говорил о ней. "Он просто ляпал это среди тех людей, которые со мной общаются. Я из тех артистов, которые общаются с администраторами, людьми, которые мне помогают, с костюмерами", - рассказывает она. По ее словам, он имел неосторожность говорить среди таких людей, что артистка сошла с ума. "А что тебе тогда мешало поддержать меня, а не говорить такие обидные вещи в мою сторону", - спрашивает она.

Певица также указывает на то, что несмотря на то, что Потап отказался от выступленией в россии и наград, это не делает ему чести. "Что мне теперь, с караваем его встречать? Я еще в 2014 году это сделала", - добавляет Приходько.

"Ну что это такое? И сейчас что мне нужно делать? Говорить, какой ты молодец, что ты перешел на украинский язык, что там сидишь в Испании сейчас, что ты там ведешь переговоры с Тимати? Ну за это мне его прощать? Ну, пусть Бог милует, если я его за это прощу..." – добавила Приходько.

По ее словам, если человек - предатель, то он предатель по жизни и с такими людьми нельзя иметь никаких дел.

Напомним, украинская певица Анастасия Приходько устроила словесный баттл с продюсером и автором песен Алексеем Потапенко, Потапом.