Вахтанг Кикабидзе назвал войну геноцидом украинского народа, а Зеленского "настоящим мужиком"

Вахтанг Кикабидзе назвал Владимира Зеленского настоящим мужиком / instagram.com/zelenskiy_official, imdb.com

Грузинский актер и эстрадный певец, Заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе в интервью Odesa Film Studio рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленского

Однако сперва звезда Мимино поделился своими мыслями о том, зачем Путину нужна война в Украине. Во время недавнего визита Кикабидзе в Батуми, он посетил заключенного Михаила Саакашвили, разговор с которым наткнул его на некоторые мысли: "Путин ратует за Советский союз, ему нравится Сталин, который перестрелял половину интеллигенции в свое время, как политик... Я у Саакашвили как-то спросил: "Миша, почему он (Путин - прим. редактора) так не любит Украину?" Он сказал: "10 лет назад я видел бумагу, где был такой план, что Москву надо перенести на территорию Киева". Он хотел расширить все это дело".

Артист признает полномасштабное военное вторжение РФ геноцидом Украинского народа, и недоумевает, о каком нацизме твердят рашистские пропагандисты - его с концертами украинский артист принимал благосклонно во все времена. Вахтанг Константинович тщательно следит за военными действиями в Украине, и ему горько, что обезумевший тиран методично уничтожает украинский народ.

"Я хорошо Зеленского знаю. Я три раза летал в Украину во время войны, и это страшное зрелище. Такого я не видел даже в кино. У меня очень хорошая русскоязычная программа, и когда мне приспичит петь, я всегда ехал в Украину, и там нормально принимали эти песни. И эти города сейчас сравняли с землей. Ничего не осталось, ни одного дома. А что еще называется геноцидом? Когда детей вывозят тысячами, когда взрывают детдомы, взрывают родильные дома, детские сады... У меня язык не поворачивается рассказывать об этом. ... Очень многие не вернутся уже. Позавчера показывали фотографии - бесконечная длина погибших. Почему? Чем они его обидели? Потому что они не хотят в советский союз, а хотят в европейский союз?" - вопрошает артист.

Он также подчеркнул, что с началом полномасштабной войны другими глазами посмотрела на президента Украины. "Вначале мне было Зеленского очень жалко. Я думал: как раз он пришел, и это все началось. Но он оказался мужиком настоящим. 70-80% на его месте убежало бы оттуда", - с восхищением подметил Вахтанг Константинович.

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Ранее Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине - он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.

Также стало известно, что дончанин Александр Ревва, который строил карьеру в РФ, рассорился со своим отцом, который поддерживает "русский мир". Артист якобы имеет антивоенные убеждения.

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