"Я преклоняюсь перед их героизмом": Вахтанг Кикабидзе в прямом эфире поднял тост за Украину

Вахтанг Кикабидзе в прямом эфире поднял тост за Украину / Коллаж

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступил в эфире телемарафона UAразом в поддержку украинского народа.

Артист выразил сожаление, что пока митинги, на которые выходит народ Грузии, не могут повлиять на их правительство, которое с самого начала российского вторжения было солидарно со страной-агрессором.

"Грузинский народ хочет влиять на ситуацию в Украине, но пока не получается. Это очень долгий разговор. Я думаю, что в итоге Украина выиграет эту мерзкую войну, и все это очень скоро закончится", - подчеркнул Кикабидзе.

Также звезда советских фильмов заявил, что восхищается крепостью духа украинского народа. Также он удивлен, что Европейский союз не предоставляет Украине защиту в войне с оккупантом.

"Я хочу моим братьям и сестрам украинцам сказать, что я преклоняюсь перед их героизмом. Не только я, но и весь мир. Они делают все возможное и невозможное. Они сейчас борются не только за Украину, но и за Европу. Европа почему-то выжидает момент, чтобы встрять в эту защиту... Вас хотят сравнять з землей, но украинцы уже выигрывают", - заявил Вахтанг Константинович.

Во время своей речи он поднял тост с лозунгом "Слава Украине" и выпил в прямом эфире стопку за успех Украины.

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Ранее народная артистка Украины, певица Ирина Билык поделилась стихотворением, которое сама же окрестила Предсказанием. В нем она обращается к российским оккупантам, которые посягнули на суверенитет Украины и жизни украинцев.

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