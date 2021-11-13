"Нельзя петь у того, кто тебя бьет": Кикабидзе жестко обратился к любителям выступать в России

Вахтанг Кикабидзе жестко обратился к любителям выступать в России / УНИАН

Известный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны ездить с концертами в Россию, которая оккупировала часть территории страны.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 83-летний артист призвал украинских коллег отказаться от такой практики.

"Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа... Что-то надо придумывать, чтобы они не ездили", - высказался Кикабидзе.

По его словам, в Грузии подобная картина тоже наблюдается, и ему это очень сильно не нравится.

"То же у нас происходит. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет. Я имею в виду народ… Неправильно", - сказал он.

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Кроме того, Кикабидзе особо отметил, что после российско-грузинской войны он зарекся ездить в Россию, но до сих пор получает сотни приглашений оттуда с просьбами выступить.

"Я в 2008 году сказал, что моей ноги не будет в России. Уже 12 лет я ни в одном российском городе не был... Столько писем приходит, огромное количество... но нет", - подытожил Кикабидзе.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило список артистов, представляющих угрозу национальной безопасности. В дополненный перечень попали 32 российских актера. На данный момент в "черном списке" находится 258 человек.

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